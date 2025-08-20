Силовые структуры
18:27, 20 августа 2025Силовые структуры

Девушку погибшего во время штурма военного Эрнеста объявили в России в розыск

МВД объявило в розыск девушку погибшего во время штурма военного Эрнеста
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ГАЗЕТА.RU

МВД объявило в розыск Кристину Данилову — девушку погибшего во время штурма российского военного Сергея Грицая с позывным Эрнест. Об этом сообщает РБК.

Основанием для объявления Даниловой в розыск называется статья Уголовного кодекса РФ. Подробности не приводятся.

15 сентября министр обороны России Андрей Белоусов поручил разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух российских бойцов с позывными Эрнест и Гудвин. За несколько дней до этого военкор Юрий Котенок опубликовал в Telegram-канале видео двух военнослужащих-добровольцев, которые рассказали, что занимались сбором важных сведений о местоположении целей противника с помощью беспилотников, однако их с коллегами отправили в пехоту. Военные предположили, что это произошло из-за конфликта с их командиром.

