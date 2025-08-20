Депутат Колесник: Диверсанты появились под Брянском для срыва переговоров

Нет такой подлости, на которую не пошли бы президент Украины и западные страны, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» задержание диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Депутат также призвал россиян проявлять бдительность.

Парламентарий объяснил появление диверсантов в Брянской области желанием Киева и его западных партнеров сорвать переговоры или внести в них сумятицу.

По его мнению, провокационные действия могут продолжиться, даже если странам удастся заключить мирное соглашение. «Вся практика: и Минск-1, и Минкс-2, и Стамбул первый и второй, — показывает, что для них это на бумаге только что-то написано, а так — пустой звук, и они будут продолжать свое грязное дело. Поэтому надо проявлять бдительность каждому гражданину России и быть немножко воином в такой ситуации до тех пор, пока все не закончится: о каких-то подозрительных людях сообщать в органы», — высказался депутат.

Думать, что завтра наступит благоденствие, молочные реки, кисельные берега не приходится, к сожалению, и то, что они перестанут гадости делать, тоже не приходится ждать, поэтому надо быть готовыми ко всему Андрей Колесник депутат Госдумы

О задержании членов украинской ДРГ в Брянской области стало известно в среду, 20 августа. По данным ФСБ, они были подготовлены западными спецслужбами для диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры России.

Троих диверсантов ликвидировали, еще троих задержали. Сейчас они признаются в подрывах железнодорожного полотна в Белгородской области в 2024 году.

