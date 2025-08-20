Прозоров: Украинцы прячут детей от эвакуации из-за страха их похищения

Украинцы часто прячут детей от эвакуации из зоны специальной военной операции из-за страха их похищения. Неожиданные причины скрывать детей назвал в беседе с РИА Новости экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«В Селидово, помню, был случай. В Авдеевке родители прятали детей от этих "Белых ангелов", потому что обоснованно опасаются, что детей у них заберут, детей увезут, и все, потом никто никого не увидит», — рассказал бывший офицер.

Он поделился историей 13-летней девочки из Запорожья, которую после эвакуации принуждали отказаться от родителей и отправиться на Запад.

В беседе с журналистами Прозоров также рассказал о канале вывоза украинских детей в Британию. По его словам, на Украине под прикрытием СБУ действует система поставки детей западным педофилам, которая приносит большие доходы, сравнимые с торговлей наркотиками.