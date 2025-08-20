Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:49, 20 августа 2025Бывший СССР

Еще один бывший член СНГ захотел вступить в ЕС

Кобахидзе: Грузия вступит в ЕС в ближайшем будущем
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия вступит в Европейский союз (ЕС) в ближайшем будущем. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает «Первый канал Грузии».

При этом он отметил, что Грузия в процессе евроинтеграции стремится к сохранению свои традиционных ценностей и обвинил Брюссель в препятствовании этому. «Конечно, наше желание и цель — членство в ЕС, но для сохранения мира и развития в нашей стране мы должны в первую очередь защитить суверенитет и независимость», — подытожил Кобахидзе.

Грузия была членом Содружества независимых государств (СНГ) с 1993 по 2009 год. Она вышла оттуда в период президентства Михаила Саакашвили после российско-грузинского конфликта 2008 года. Украина также окончательно вышла из организации в 2018 году.

Ранее секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе назвал Украину пешкой в контексте переговоров на Аляске президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. «Встреча показала всему миру, что Украину, к сожалению, использовали действительно в качестве пешки», — рассказал чиновник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма. Его уничтожение сняли на видео

    Россия завершит модернизацию атомных подлодок

    В российском городе мигранты на машине преследовали школьницу

    Росгвардеец с коллегами избил мужчину с голым торсом и попал на видео

    Путин рассказал Эрдогану о переговорах с Трампом

    Еще один бывший член СНГ захотел вступить в ЕС

    Россия подписала соглашение о безвизовом режиме со страной Ближнего Востока

    Звезду сериала «Воронины» прооперировали из-за онкологического заболевания

    В ЕС оценили возможность разместить войска на Украине

    Найдены закидавшие коктейлями Молотова синагогу в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости