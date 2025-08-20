Футболист испанского клуба задумался об уходе в декрет из-за нежелания играть за команду

Полузащитник испанского футбольного клуба «Леганес» Хуан Крус задумался об уходе в декрет из-за нежелания играть за команду. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, несколько месяцев назад Крус сообщил руководству «Леганеса» о желании покинуть команду. Клубу поступило несколько предложений, но он отказывается продавать испанца меньше чем за 10 миллионов евро. Из-за этого переговоры срываются.

25-летний Крус не хочет играть за «Леганес». В скором времени футболист станет отцом, поэтому рассматривает возможность ухода в декретный отпуск вместо супруги.

В минувшем сезоне Крус провел 34 матча в чемпионате Испании. Он забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.