Генерал объяснил военное значение массированного удара по нефтебазе в Одессе

Генерал Попов: Удар ВС РФ по нефтебазе в Одессе сорвал контрнаступление ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

Массированный удар российских войск по нефтебазе Triton в Одессе сорвал планировавшееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военное значение атаки на объект объяснил в беседе с aif.ru генерал-майор Владимир Попов.

«В результате [удара] замедлятся темпы оборонительных действий, а о возможном наступлении никакой речи быть не может в ближайший месяц точно. Им придется полностью менять логистику, перестраивать цепочки поставок», — рассказал военный.

Он добавил, что атака также сильно сократила возможности ВСУ по использованию бронетехники, танков и авиации.

Российские войска нанесли удар по крупнейшей нефтебазе Triton под Одессой в ночь с 19 на 20 августа. Сообщается, что в результате атаки было уничтожено более шести резервуаров с дизельным топливом, а также поврежден нефтехимический танкер Excellion. На нефтебазе были слышны более 30 взрывов.

