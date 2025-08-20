Мир
Глава Минобороны Польши обвинил Россию в провокациях

Косиняк-Камыш заявил о якобы взорвавшемся российском дроне в Польше
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что упавший и взорвавшийся в республике объект является якобы российским дроном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы в очередной раз имеем дело с провокацией Российской Федерации, с российским дроном», — сказал он.

При этом глава польского оборонного ведомства не привел никаких доказательств. По его словам, Минобороны Польши находятся в контакте с министерством иностранных дел республики, которое пообещало предпринять соответствующие дипломатические шаги.

Ранее окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич заявил, что неизвестный объект, упавший и взорвавшийся в районе села Осины на востоке Польши, является военным дроном. Он отметил, что у упавшего беспилотника не было боевой части, а значит, скорее всего речь идет о дроне-обманке.

