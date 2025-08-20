Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:41, 20 августа 2025Интернет и СМИ

Известный телеведущий пожаловался на увольнение из шоу словами «мне даже не позвонили»

Телеведущий Джонатан ЛаПалья узнал об увольнении из шоу Survivor от менеджера
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Hanna Lassen / WireImage / Getty Images

Известный австралийский телеведущий Джонатан ЛаПалья рассказал об увольнении из реалити-шоу «Выживший» (Survivor) после десяти лет работы. Его слова передает издание Daily Mail.

ЛаПалья заявил, что узнал об увольнении из программы от своего менеджера. «Мне даже не позвонили, что, честно говоря, меня разочаровало», — пожаловался он.

О том, что ЛаПалья больше не будет вести «Выжившего», сообщалось в июне. Новым ведущим стал экс-участник программы Дэвид Дженат. Отмечалось, что решение сменить ведущего связано с сокращением расходов проекта.

Ранее стало известно, что звезду американской версии шоу «Выживший» Брэндона Ханца арестовали. Бывшему участнику программы предъявили обвинения в участии в преступной группировке и поджоге.

«Выживший» (Survivor) — реалити-шоу, в эфире которого участники живут в изолированном от цивилизации месте и проходят различные испытания. Свои версии проекта выпустили в США, Австралии, Канаде, Франции, Дании, Финляндии и других странах. В России программа называлась «Последний герой».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма. Его уничтожение сняли на видео

    Россия подписала соглашение о безвизовом режиме со страной Ближнего Востока

    Звезду сериала «Воронины» прооперировали из-за онкологии

    В ЕС оценили возможность разместить войска на Украине

    Найдены закидавшие коктейлями Молотова синагогу в российском городе

    В России студенткам начнут выплачивать пособия по беременности и родам

    Известный телеведущий пожаловался на увольнение из шоу словами «мне даже не позвонили»

    Жена Щербакова рассказала о его состоянии после сложной операции

    Неприемлемость размещения европейских войск на Украине объяснили

    В Индии назвали главное преимущество российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости