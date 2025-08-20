Известный телеведущий пожаловался на увольнение из шоу словами «мне даже не позвонили»

Телеведущий Джонатан ЛаПалья узнал об увольнении из шоу Survivor от менеджера

Известный австралийский телеведущий Джонатан ЛаПалья рассказал об увольнении из реалити-шоу «Выживший» (Survivor) после десяти лет работы. Его слова передает издание Daily Mail.

ЛаПалья заявил, что узнал об увольнении из программы от своего менеджера. «Мне даже не позвонили, что, честно говоря, меня разочаровало», — пожаловался он.

О том, что ЛаПалья больше не будет вести «Выжившего», сообщалось в июне. Новым ведущим стал экс-участник программы Дэвид Дженат. Отмечалось, что решение сменить ведущего связано с сокращением расходов проекта.

Ранее стало известно, что звезду американской версии шоу «Выживший» Брэндона Ханца арестовали. Бывшему участнику программы предъявили обвинения в участии в преступной группировке и поджоге.

«Выживший» (Survivor) — реалити-шоу, в эфире которого участники живут в изолированном от цивилизации месте и проходят различные испытания. Свои версии проекта выпустили в США, Австралии, Канаде, Франции, Дании, Финляндии и других странах. В России программа называлась «Последний герой».