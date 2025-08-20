Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Кадырова заметили в аэропорту

Кадырова заметили в аэропорту в Грозном, он встречал победителя UFC 319
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главу Чечни Рамзана Кадырова заметили в аэропорту в Грозном. Как передает РИА Новости, он встречал победителя турнира UFC 319 Хамзата Чимаева.

Корреспондент агентства отметил, что руководитель региона России подарил спортсмену чеченского происхождения автомобиль Maybach.

Боец смешанных единоборств представлял Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на соревнованиях в Чикаго.

До этого Кадыров поделился своим представлением об успехе. Как утверждает политик, успешный человек идет своим путем и поэтапно воплощает в жизнь планы.

Еще раньше глава Чечни ответил на слухи о своем здоровье и обратился к врагам.

