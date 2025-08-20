Экономика
01:55, 21 августа 2025Экономика

Каждый третий россиянин планировал получить недвижимость по наследству

Lеvel Group: Чаще всего у россиян получается купить свое жилье в 30-35 лет
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Практически каждый пятый (18 процентов) россиянин рассчитывал купить собственную квартиру в возрасте 25-30 лет, однако действительно удавалось сделать это лишь 11 процентам. Об этом со ссылкой на соответствующее исследование компании Lеvel Group сообщила «Газета.Ru».

Эксперты отметили, что почти каждый третий опрошенный (29 процентов) планировал получить жилье по наследству, но в реальности эти планы сбылись лишь у четверти респондентов. Помимо этого, исследование показало, что зачастую россиянам удается обзавестись своим жильем в возрасте от 30 до 35 лет (29 процентов), однако лишь 15 процентов изначально планировали приобрести квартиру в этом возрасте. Между тем каждый пятый (22 процента) и вовсе не рассчитывал на покупку недвижимости.

«Ожидания россиян нередко отстают от рыночных реалий: даже с поддержкой родителей многим не удается уложиться в запланированные сроки покупки жилья. Это подтверждает портрет ипотечного заемщика: средний возраст россиянина, оформляющего ипотечный кредит, составляет 36 лет», — поделились информацией в пресс-службе компании. Каждый четвертый ипотечник, продолжили они, относится к возрастной категории 40-50 лет, а каждая пятая сделка заключается с клиентами моложе 30 лет. Доля клиентов возрастом 50 лет и более составила пять процентов.

Исследователи уточнили, что в решении квартирного вопроса гражданам, как правило, приходится рассчитывать лишь на себя. Так, большая часть тех, кто купил квартиру самостоятельно, не обладали стартовым капиталом (47 процентов) и опирались только на собственные накопления. 40 процентов, напротив, получили существенную финансовую поддержку от родственников, а оставшиеся 13 процентов смогли приобрести свою недвижимость, избавившись от квартиры, которая досталась по наследству.

Ранее в компании PIONEER подсчитали, что у москвичей уходит примерно 10 лет на то, чтобы накопить на новую квартиру.

