18:12, 20 августа 2025Силовые структуры

Колумбийскому наркобарону Карлосу запросили большой срок в России

Прокурор запросил 19 лет колонии для колумбийского наркобарона Карлоса
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-ĸанал «РЕН ТВ|Новости»

Прокурор запросил 19 лет колонии строгого режима для колумбийского наркобарона Карлоса Альберта Муньоса Рамиреса. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента из зала Московского областного суда, где рассматривается уголовное дело.

Карлосу также просят назначить штраф в размере одного миллиона рублей. Его адвокат, в свою очередь, попросил суд учесть сотрудничество наркобарона со следствием и назначить ему минимально возможное наказание.

По версии следствия, в июле 2016 года Карлос создал банду из четырех человек, занимавшихся контрабандой кокаина в Россию. Через год его объявили в международный розыск. Наркоторговца поймали колумбийские правоохранители и экстрадировали в Россию в декабре 2024 года.

Ранее российские силовики перехватили контрабанду кокаина, спрятанного в посылках с пианино и диджейским пультом. Отправителем оказался тот самый колумбийский наркобарон Карлос.

