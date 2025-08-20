Культура
16:17, 20 августа 2025Культура

Маленький сын звезды «Универа» проглотил стекло

Актриса Кожевникова рассказала, что ее сын раскусил пипетку и проглотил осколки
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: PhotoXPress

Актриса Мария Кожевникова, известная по роли Аллочки в сериале «Универ», рассказала об инциденте, который произошел в ее семье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка отметила, что даже у опытных мам «случается ЧП». «Наш Сашенька откусил стеклянную пипетку и часть проглотил!» — поделилась она.

По словам Кожевниковой, она дает сыну витамин Д и йод. «Наш хулиган всегда открывал ротик, и мы капали две капельки, но тут, это была доля секунды, он вдруг зубами схватил кончик пипетки и откусил», — рассказала актриса, добавив, что ей не удалось извлечь все стеклянные фрагменты изо рта ребенка, однако все закончилось без последствий.

Она также посоветовала родителям давать детям витамины и лекарства с ложки.

Ранее сообщалось, что актер Андрей Гайдулян, известный по сериалам «Универ» и «СашаТаня», приехал на Аляску в день встречи президентов России и США.

ЖЗЛ
