Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:46, 20 августа 2025Из жизни

Медведь напал на человека в Словакии второй раз за две недели

В Словакии медведи второй раз за две недели напали на людей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Alexandru-Bogdan Ghita / Unsplash

В селе Липтовский Ян на севере Словакии медведь напал на туриста возле популярной Станишовской пещеры. Об этом сообщает издание SME.

Инцидент произошел утром в среду, 20 августа. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Пострадавший находился на отдыхе в одном из местных отелей вместе с ребенком.

Это уже второе нападение медведей на людей, произошедшее менее чем за две недели. Представительница администрации национального парка Низкие Татры Джессика Косткова заявила, что на место происшествия направили специализированную группу по противодействию бурым медведям. По ее словам, обстоятельства нападения устанавливаются.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Неделей ранее в том же регионе медведь ранил 28-летнего жителя деревни Гибы. Нападение произошло всего в 150 метрах от жилых домов.

Ранее сообщалось, что медведь растерзал человека в Словакии. Останки жертвы нападения дикого зверя обнаружили недалеко от города Детва.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Раде придумали способ не выводить войска из Донбасса

    Соперница Трампа признала его достижения

    Сальдо усомнился в необходимости миротворцев для России и Украины

    Жители Херсона спасли губернатора от заложенных взрывных устройств

    В Подмосковье ливневыми водами затопило подземную парковку

    Путин заявил о наличии у России надежного ядерного щита

    Военный эксперт высказался о попадании украинских диверсантов в Брянскую область

    В Британии раскрыли планы Литвы по защите от России

    Бритни Спирс напугала фанатов поведением на видео в оголяющем тело наряде

    Монсон объяснил доминирование россиян в UFC

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости