Медведь напал на человека в Словакии второй раз за две недели

В Словакии медведи второй раз за две недели напали на людей

В селе Липтовский Ян на севере Словакии медведь напал на туриста возле популярной Станишовской пещеры. Об этом сообщает издание SME.

Инцидент произошел утром в среду, 20 августа. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Пострадавший находился на отдыхе в одном из местных отелей вместе с ребенком.

Это уже второе нападение медведей на людей, произошедшее менее чем за две недели. Представительница администрации национального парка Низкие Татры Джессика Косткова заявила, что на место происшествия направили специализированную группу по противодействию бурым медведям. По ее словам, обстоятельства нападения устанавливаются.

Неделей ранее в том же регионе медведь ранил 28-летнего жителя деревни Гибы. Нападение произошло всего в 150 метрах от жилых домов.

Ранее сообщалось, что медведь растерзал человека в Словакии. Останки жертвы нападения дикого зверя обнаружили недалеко от города Детва.