Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:11, 20 августа 2025Из жизни

Медведь съел почти всю еду в чужом доме и не притронулся к водке

В США медведь проник в чужой дом ради еды и не притронулся к водке
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: abc7.com

В штате Калифорния, США, медведь проник в чужой дом из-за голода и удивил его владелицу выбором угощений. Об этом пишет ABC News.

Хищник пробрался в дом Бриджит Конли, пока ее не было. Женщина узнала о происходящем благодаря системе безопасности и стала следить за нежданным гостем с помощью камер видеонаблюдения. «Этот медведь был самым большим медведем, которого я видела… просто огромный», — рассказала она.

По словам Конли, медведь искал в ее доме еду, брал ее в зубы, выходил на улицу, съедал и шел за новой порцией. За один час он съел почти весь собачий корм, чипсы, тростниковый сахар и даже попробовал вустерский соус, который готовят на основе рыбы. Конли заметила, что из содержимого холодильника медведь не притронулся только к водке.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Женщина благодарна судьбе, что во время вторжения медведя не находилась дома. Вернувшись, она не застала хищника на месте преступления и несколько часов убирала оставленный им на кухне беспорядок.

Ранее сообщалось, что в Канаде отважный шпиц прогнал забравшегося в дом крупного черного медведя. «Я удивилась, но в гневе он страшен, так что я просто наблюдала, как он на полном ходу бросился на медведя», — рассказала владелица собаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Московские врачи спасли тяжелобольного отца Сырского. Его лечение в России оплатил сам главком ВСУ

    Врач призвала не игнорировать белый налет на пятках ради сохранения здоровья стоп

    Музей «Куликово поле» призвали спасти от свиноферм

    Россиянин побывал в Африке и описал местных фразой «может отобрать телефон и разбить»

    Россиянина без штанов и с признаками анорексии нашли на трассе

    Жену оставшегося без ног бойца СВО довели до слез в российской больнице

    В список для чтения в школах России вошли книги об СВО

    Ликвидированные в Брянской области диверсанты попали на видео

    Раскрыто истинное отношение Европы к переговорам по Украине

    Игорь Николаев отсудил у россиянки деньги за шоколадку с усатым котом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости