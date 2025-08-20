Медведь съел почти всю еду в чужом доме и не притронулся к водке

В штате Калифорния, США, медведь проник в чужой дом из-за голода и удивил его владелицу выбором угощений. Об этом пишет ABC News.

Хищник пробрался в дом Бриджит Конли, пока ее не было. Женщина узнала о происходящем благодаря системе безопасности и стала следить за нежданным гостем с помощью камер видеонаблюдения. «Этот медведь был самым большим медведем, которого я видела… просто огромный», — рассказала она.

По словам Конли, медведь искал в ее доме еду, брал ее в зубы, выходил на улицу, съедал и шел за новой порцией. За один час он съел почти весь собачий корм, чипсы, тростниковый сахар и даже попробовал вустерский соус, который готовят на основе рыбы. Конли заметила, что из содержимого холодильника медведь не притронулся только к водке.

Женщина благодарна судьбе, что во время вторжения медведя не находилась дома. Вернувшись, она не застала хищника на месте преступления и несколько часов убирала оставленный им на кухне беспорядок.

Ранее сообщалось, что в Канаде отважный шпиц прогнал забравшегося в дом крупного черного медведя. «Я удивилась, но в гневе он страшен, так что я просто наблюдала, как он на полном ходу бросился на медведя», — рассказала владелица собаки.

