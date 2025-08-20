Ценности
13:05, 20 августа 2025Ценности

Модель объяснила желание потратить миллион долларов на уменьшение талии

33-летняя Алейра Авендано потратила более миллиона долларов на уменьшение талии
Екатерина Ештокина

Фото: @aleiraoficial_sexy

Модель из Майами Алейра Авендано потратила более миллиона долларов на уменьшение талии и объяснила свое желание. Соответствующий материал публикует The New York Post (NYP).

Отмечается, что 33-летняя манекенщица с помощью многочисленных процедур достигла одной из самых тонких талий в мире — 18 дюймов (45 сантиметров). При этом она подчеркнула, что для сохранения эффекта ежедневно надевает корсет и носит его по 23 часа в сутки. «Это были серьезные инвестиции — улучшения, процедуры и здоровое питание», — призналась женщина.

Известно, что за двадцать лет Авендано также увеличила грудь, перенесла пять операций по увеличению носа, вставила имплантаты в ягодицы и сделала новые зубы. Все ради идеальной, по ее мнению, фигуры.

В то же время она призналась, что такие манипуляции привели к трудностям в подборе одежды. «Мне сложно выбирать одежду, потому что ничего не подходит. У меня уникальные размеры и от природы широкие бедра. Поэтому мне приходится шить одежду на заказ», — объяснила она.

Несмотря на упомянутые трудности, Авендано заявила, что не стремится вернуться к прежним параметрам. «Я совсем не скучаю по своей прежней фигуре», — заключила она.

Ранее в августе звезда с самыми идеальными в мире ягодицами высмеяла тренд на похудение с «Оземпиком».

