18:07, 20 августа 2025Экономика

Москвичей позвали посмотреть на банан

В Аптекарском огороде в столице расцвел райский банан
Мария Черкасова

Фото: jspix / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород» зацвел райский банан, сообщает пресс-служба оранжереи в Telegram-канале.

В тропической части ботанического сада, в Пальмовой оранжерее, начало цвести одно из самых крупных травянистых растений в мире — райский банан (Musa paradisiaca), указали в пресс-службе.

Райский банан способен вырастать до девяти метров в высоту, его крупные листья могут превышать два метра в длину, а соцветие представляет собой огромную кисть, которая пробивается сквозь ложный стебель.

Ранее в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» открылись сенсорные грядки и сенсорный сад. Жители столицы теперь смогут пощупать лекарственные травы и овощи, а также пряно-ароматические травы.

