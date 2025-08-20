Москвичей позвали посмотреть на банан

В Аптекарском огороде в столице расцвел райский банан

В ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород» зацвел райский банан, сообщает пресс-служба оранжереи в Telegram-канале.

В тропической части ботанического сада, в Пальмовой оранжерее, начало цвести одно из самых крупных травянистых растений в мире — райский банан (Musa paradisiaca), указали в пресс-службе.

Райский банан способен вырастать до девяти метров в высоту, его крупные листья могут превышать два метра в длину, а соцветие представляет собой огромную кисть, которая пробивается сквозь ложный стебель.

Ранее в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» открылись сенсорные грядки и сенсорный сад. Жители столицы теперь смогут пощупать лекарственные травы и овощи, а также пряно-ароматические травы.