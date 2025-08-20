Экономика
Москвичей призвали тепло одеваться в конце лета

Синоптик Леус: Конец августа в Москве будет холодным и дождливым
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Жителей Москвы призвали тепло одеваться оставшиеся дни августа — конец лета в столице обещает быть холодным и дождливым. Такую погоду предсказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Радио 1».

Синоптик отметил, что на столицу надвигается холодный фронт — его влияние станет заметным уже вечером 20 августа. Ночью в городе пройдут ливни, а днем следующего дня заметно похолодает. Температура воздуха опустится до плюс 17 градусов — это на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

По словам Леуса, прохладная погода задержится в Москве до начала следующей недели. В связи с этим метеоролог посоветовал жителям теплее одеваться и брать с собой зонты. Синоптик предположил, что осень в регионе не будет теплой, как и в прошлом году.

До этого о резком похолодании предупредила москвичей ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По прогнозам синоптика, холодный атмосферный фронт накроет столицу с четверга, 21 августа. Ночью в городе и Московской области пройдут сильные дожди, днем они ослабнут, но не прекратятся.

