17:09, 20 августа 2025Экономика

Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Позднякова предупредила о резком похолодании в Москве с 21 августа
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Москву идет волна холодов. Когда ее ждать, «Комсомольской правде» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, холодный атмосферный фронт накроет столицу с четверга, 21 августа. Ночью в городе и Московской области пройдут сильные дожди, днем они ослабнут, но не прекратятся. Тропических ливней, какие москвичи застали в июле, не прогнозируется — такие осадки характерны для жаркой погоды. В течение дня температура не превысит 15-17 градусов тепла, что ниже климатической нормы на три-четыре градуса. Как правило, такие погодные условия присущи середине сентября, отметила Позднякова.

Довольно зябкой окажется ночь на пятницу, 22 августа. Столбики термометров в Москве опустятся до плюс 7 градусов, а по региону — до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 14-16 градусов, ожидаются осадки, местами сильные, уточнила метеоролог. В субботу погода будет аналогичной. В воскресенье же чуть потеплеет, до плюс 18-20 градусов, дожди ожидаются локальные. Ночью в выходные дни температура составит 8-13 градусов тепла, в Подмосковье — плюс 6 градусов.

В День знаний ожидается сухая погода. 1 сентября будет умеренно тепло, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

