17:53, 20 августа 2025

Раскрыт состав воюющих на стороне ВСУ наемников

СВР: За ВСУ воюют наемники из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), помимо украинцев, воюют лишь профессиональные наемники из доведенных до нищеты стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным СВР, речь идет о наемниках из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Их страны были доведены до нищеты «западными глобалистами».

Ранее стало известно, что иностранные наемники ВСУ бегут от Российской армии на правый берег Оскола на купянском направлении. Свой транспорт они бросают на противоположном берегу.

