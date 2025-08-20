На Западе рассказали о провале плана Киева насчет покупки оружия у США

Аналитик Хеннингсен: План Киева по покупке оружия у США не даст гарантий

План официального Киева по покупке оружия у Соединенных Штатов на сумму в 100 миллиардов долларов не даст гарантий безопасности. Об этом рассказал геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Гарантия должна быть в форме мирного договора, а не заявления на сделку суммой 100 миллиардов долларов. Это не поможет наводнить Украину оружием», — уточнил эксперт.

По его словам, логичнее было бы стараться урегулировать конфликт дипломатическим путем. Однако Владимир Зеленский и его европейские союзники сознательно идут на эскалацию.

Также аналитик высказал мнение, что многим европейским странам необходимо повлиять на Киев, чтобы тот как можно скорее начал переговорный процесс с Москвой.

Ранее Глава Штатов Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен проявить гибкость и пойти на некоторые уступки в вопросе урегулирования конфликта. Он также подчеркнул, что возможные решения по урегулированию кризиса на переговорах будут принимать именно президент РФ Владимир Путин и Зеленский, поскольку «США далеки от конфликта».

Ранее Financial Times написала о том, что украинский лидер высказался о необходимости репараций за ущерб, нанесенный стране в ходе боевых действий.