Наемники приезжали воевать за ВСУ и переходили на сторону России из-за зарплат

Нардеп Рады Ивченко: В ВСУ приезжали наемники и переходили к ВС РФ из-за зарплат

Для участия в деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ) приезжали иностранные наемники, которые позже переходили на сторону Вооруженных сил (ВС) России из-за высоких зарплат. Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Вадим Ивченко, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram.

По словам парламентария, такие прецеденты были. Причиной перехода он называет высокие зарплаты.

Ивченко говорил об этом в контексте проекта министра обороны Украины Дениса Шмыгаля о международном рекрутировании. У бюджета Украины, отмечает депутат, хватит только на 30 процентов реализации проекта.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Украина скрыла факты участия в специальной военной операции (СВО) на стороне России военных из европейских стран.