Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:29, 20 августа 2025Бывший СССР

Наемники приезжали воевать за ВСУ и переходили на сторону России из-за зарплат

Нардеп Рады Ивченко: В ВСУ приезжали наемники и переходили к ВС РФ из-за зарплат
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michal Dyjuk / AP

Для участия в деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ) приезжали иностранные наемники, которые позже переходили на сторону Вооруженных сил (ВС) России из-за высоких зарплат. Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Вадим Ивченко, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram.

По словам парламентария, такие прецеденты были. Причиной перехода он называет высокие зарплаты.

Ивченко говорил об этом в контексте проекта министра обороны Украины Дениса Шмыгаля о международном рекрутировании. У бюджета Украины, отмечает депутат, хватит только на 30 процентов реализации проекта.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Украина скрыла факты участия в специальной военной операции (СВО) на стороне России военных из европейских стран.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это суровая реальность». Европа ищет способ ввода войск на Украину. Какую роль в этом может сыграть дружественная России страна?

    Россиянин уснул и сжег восемь квартир

    В МИД прокомментировали операцию по спасению застрявшей на горе в Киргизии россиянки

    Медведев отреагировал на идею отправки солдат НАТО на Украину словами «галльский петух»

    Стример ушел из жизни в прямом эфире после нескольких месяцев издевательств

    Порошенко высказался об отказе Украины от членства в НАТО

    В офисе Зеленского назвали обязательное условие для обсуждения мирного урегулирования

    Звезда Голливуда потерял зрение из-за изнурительных съемок

    Украинка с самыми большими щеками в мире раскрыла свой рост и вес

    В Боливии заявили о рисках срыва контрактов с Россией по литию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости