Назван обеспечивающий бросок в будущее дрон

Российский проводной дрон из состава системы «Квазимачта», который отличается большой продолжительностью полета, может изменить ситуацию на фронте. Преимущества аппарата назвал оператор беспилотников Александр Шорохов в беседе с NEWS.ru.
«Если он реально будет, это кардинально может изменить ход СВО. Когда он начнет поставляться в нужных объемах и во все войсковые части, то это будет даже не шаг, а настоящий бросок в будущее», — сказал боец.
Шорохов подчеркнул, что «Квазимачта» может обеспечить высокий уровень круглосуточного контроля над всей линией фронта. Это позволит не только отслеживать перемещения противника, но и мгновенно поражать цели.
Дрон предназначен для видеонаблюдения в любое время суток в оптическом и инфракрасном диапазонах. Для подачи питания и передачи информации «Квазимачта» использует провода, поэтому продолжительность полета составляет не менее 24 часов. Максимальная высота подъема аппарата — 140 метров.
Ранее в августе директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна «Калашников» Леонид Рокеах сообщил, что модернизированные «Квазимачты» поставляют в зону СВО.