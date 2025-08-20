Наука и техника
14:57, 21 августа 2025Наука и техника

Назван обеспечивающий бросок в будущее дрон

Боец Шорохов: Российский дрон «Квазимачта» позволит мгновенно поражать цели
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российский проводной дрон из состава системы «Квазимачта», который отличается большой продолжительностью полета, может изменить ситуацию на фронте. Преимущества аппарата назвал оператор беспилотников Александр Шорохов в беседе с NEWS.ru.

«Если он реально будет, это кардинально может изменить ход СВО. Когда он начнет поставляться в нужных объемах и во все войсковые части, то это будет даже не шаг, а настоящий бросок в будущее», — сказал боец.

Шорохов подчеркнул, что «Квазимачта» может обеспечить высокий уровень круглосуточного контроля над всей линией фронта. Это позволит не только отслеживать перемещения противника, но и мгновенно поражать цели.

Дрон предназначен для видеонаблюдения в любое время суток в оптическом и инфракрасном диапазонах. Для подачи питания и передачи информации «Квазимачта» использует провода, поэтому продолжительность полета составляет не менее 24 часов. Максимальная высота подъема аппарата — 140 метров.

Ранее в августе директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна «Калашников» Леонид Рокеах сообщил, что модернизированные «Квазимачты» поставляют в зону СВО.

