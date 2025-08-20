Силовые структуры
Назван возможный преемник Бастрыкина на посту главы Следственного комитета России

Главой СК может стать начальник Контрольного управления президента РФ Шальков
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Возможным преемником главы Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина может стать начальник Контрольного управления президента России Дмитрий Шальков. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, Шальков может возглавить СК в случае, если действующий руководитель СК займет пост председателя Верховного суда России.

В 2015-2018 годах Шальков работал заместителем директора Федеральной службы безопасности (ФСБ). На этом посту он курировал взаимодействие с органами власти и вопросы кибербезопасности.

Летом 2018 года Шальков стал помощником президента страны и возглавил Контрольное управление администрации главы государства. Он занимался проверкой исполнения указов, распоряжений, поручений и других решений российского лидера. Отмечается, что под проверку попадают как федеральные органы власти, так и регионы.

Собственный источник «Ленты.ру» в правоохранительных кругах отметил, что если действующий председатель СК возглавит Верховный суд, главной интригой станет дальнейшая судьба ведомства и то, кто возглавит его. Спикер заявил, что вероятное назначение Бастрыкина воспринимается скептически и в Верховном суде, и в других силовых структурах.

Кроме того, собеседник «Ленты.ру» объяснил, что по закону лицо, имеющее звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» освобождается от квалификационных экзаменов при конкурсе на пост председателя Верховного суда. «Александр Бастрыкин стал заслуженным юристом в 2007 году», — уточнил источник.

Ранее стало известно, что Бастрыкина рассматривают в качестве кандидата на пост председателя Верховного суда России.

