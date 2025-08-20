Забота о себе
19:30, 20 августа 2025Забота о себе

Названа простая привычка для поддержания здоровья сердца и сосудов

Терапевт Хачирова: Прогулки по 10-15 минут могут быть полезны для сердца
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jacek Chabraszewski / Shutterstock / Fotodom  

Ходьба может положительно повлиять на уровень холестерина в крови и укрепить сердечную мышцу, рассказала терапевт Эльвира Хачирова. Простую привычку для поддержания здоровья сердца и сосудов она назвала в беседе с РИА Новости.

По словам Хачировой, регулярная умеренная физическая активность, в том числе и ходьба, является ключевым фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В подтверждение своих слов она привела данные Американской кардиологической ассоциации, специалисты которой рекомендуют не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю, что эквивалентно 30 минутам ходьбы в быстром темпе пять дней в неделю. В качестве альтернативы, продолжила врач, можно посвятить 75 минут в неделю более интенсивной активности, например, бегу.

Пользу могут принести даже прогулки по 10-15 минут несколько раз в день, отметила Хачирова. Сравнивая бег и ходьбу, она заявила, что ходьба, особенно в умеренном темпе, является доступным и безопасным видом физической активности, подходящим для людей любого возраста и уровня физической подготовки. Бег, в свою очередь, требует большей физической подготовки и сопряжен с более высоким риском травм, но позволяет быстрее сжигать калории, эффективнее тренировать сердечно-сосудистую систему и достигать желаемых результатов.

«Если вы новичок в спорте или имеете проблемы с суставами, начните с ходьбы и постепенно увеличивайте интенсивность и продолжительность прогулок. Если же вы находитесь в хорошей физической форме и стремитесь к более быстрым результатам, бег может быть более подходящим вариантом», — посоветовала терапевт.

Ранее диетолог Татьяна Селезнева назвала самый вредный вид кофе. По ее мнению, негативно влияют на организм варианты напитка со сладкими добавками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
