Названы основные отличия симптомов деменции от проявлений старения

Психиатр Рабин: Плохая память на важные даты может быть признаком деменции

Психиатр, специализирующийся на деменции и болезни Альцгеймера, Питер Рабин, назвал основные отличия патологических изменений в мозге от обычной забывчивости. Его слова приводит Daily Mail.

По словам врача, с возрастом становится труднее запоминать новые слова, имена и факты. Если их не повторять, они быстро забываются. Рабин утверждает, что такие изменения могут беспокоить, но это просто проявления старения. «На самом деле этот процесс начинается у людей в возрасте 30-40 лет, но становится заметным только к 60-70 годам», — уточнил он.

Однако, если к этому добавляются иные симптомы, например, плохая память на важные даты или события, это может быть признаком деменции. «Нормально забыть о чем-то один раз, но если это повторяется три или четыре раза, нужно начать беспокоиться», — предупредил врач.

Также он призвал обратиться к специалисту, если человек не может вспомнить, как пользоваться предметами, которые он использовал годами в повседневной жизни. «Регулярно повторяющиеся действия доведены до автоматизма и в норме их нельзя забыть», — объяснил разницу психиатр.

Ранее диетолог Антон Поляков призвал включить в рацион несколько продуктов для профилактики деменции. По его словам, для мозговой деятельности полезны ягоды, икра и жирная рыба.