Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:39, 20 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Неприемлемость размещения европейских войск на Украине объяснили

Военный эксперт Живов: Размещение европейских военных на Украине неприемлемо
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl / Reuters

Размещение европейского военного контингента на территории Украины в качестве гарантий безопасности неприемлемо для России из-за их враждебности по отношению к стране, считает военный эксперт Алексей Живов. В разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, что Европа могла бы разместить на территории Украины от 30 до 50 тысяч военных.

«Размещение европейских военных контингентов на территории Украины для России неприемлемо. (…) От 30 до 50 тысяч они вполне могут там разместить. Вопрос в том, что для России такие условия в принципе неприемлемы», — сказал Живов.

Он пояснил, что европейские вооруженные силы враждебны по отношению к России.

Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата писала о том, что в Европейском союзе (ЕС) ожидают, что возможная отправка Великобританией и Францией своих войск на Украину в качестве гарантии безопасности может столкнуться с трудностями. По мнению собеседника издания, «сейчас нелегкое время с экономической точки зрения». С похожими трудностями может столкнуться и Германия, армия которой все еще слишком мала и лишь недавно начала получать финансирование в объемах, необходимых для размещения миротворческих контингентов за рубежом.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что около десяти стран выразили готовность направить свои войска на Украину в качестве возможных гарантий безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма. Его уничтожение сняли на видео

    Россия подписала соглашение о безвизовом режиме со страной Ближнего Востока

    Звезду сериала «Воронины» прооперировали из-за онкологии

    В ЕС оценили возможность разместить войска на Украине

    Найдены закидавшие коктейлями Молотова синагогу в российском городе

    В России студенткам начнут выплачивать пособия по беременности и родам

    Известный телеведущий пожаловался на увольнение из шоу словами «мне даже не позвонили»

    Жена Щербакова рассказала о его состоянии после сложной операции

    Неприемлемость размещения европейских войск на Украине объяснили

    В Индии назвали главное преимущество российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости