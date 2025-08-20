Неприемлемость размещения европейских войск на Украине объяснили

Военный эксперт Живов: Размещение европейских военных на Украине неприемлемо

Размещение европейского военного контингента на территории Украины в качестве гарантий безопасности неприемлемо для России из-за их враждебности по отношению к стране, считает военный эксперт Алексей Живов. В разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, что Европа могла бы разместить на территории Украины от 30 до 50 тысяч военных.

«Размещение европейских военных контингентов на территории Украины для России неприемлемо. (…) От 30 до 50 тысяч они вполне могут там разместить. Вопрос в том, что для России такие условия в принципе неприемлемы», — сказал Живов.

Он пояснил, что европейские вооруженные силы враждебны по отношению к России.

Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата писала о том, что в Европейском союзе (ЕС) ожидают, что возможная отправка Великобританией и Францией своих войск на Украину в качестве гарантии безопасности может столкнуться с трудностями. По мнению собеседника издания, «сейчас нелегкое время с экономической точки зрения». С похожими трудностями может столкнуться и Германия, армия которой все еще слишком мала и лишь недавно начала получать финансирование в объемах, необходимых для размещения миротворческих контингентов за рубежом.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что около десяти стран выразили готовность направить свои войска на Украину в качестве возможных гарантий безопасности.

