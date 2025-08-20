Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:32, 20 августа 2025Экономика

В российском городе остановку всмятку раздавило упавшим деревом

В Новосибирске тополем всмятку раздавило автобусную остановку
Виктория Клабукова

Кадр: ГТРК «Новосибирск»

В Новосибирске на автобусную остановку с людьми рухнуло дерево. Конструкцию раздавило всмятку, передают «Вести».

Инцидент произошел утром в микрорайоне Затон. Павильон конечной автобусной остановки оказался смят старым тополем. В результате случившегося пострадали две пенсионерки. Одна из женщин получила перелом обеих ног и черепно-мозговую травму. Другой повредило голову.

В феврале в другом российском городе, Омске, крыша остановки придавила ждавшего транспорт мужчину. Пострадавшему зажало ноги, но он смог выбраться. Омичу удалось избежать серьезных травм. Остановка, однако была установлена всего двумя годами ранее. В Воронеже крышу остановочного павильона сорвало порывом ветра. Стоявшие под козырьком горожане смогли вовремя отбежать и не получили повреждений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Раде придумали способ не выводить войска из Донбасса

    В российском городе пожаловались на нашествие летучих мышей

    В РПЦ допустили восстановление станцевавших на фоне храма студенток в случае их раскаяния

    Жители российского города пожаловались на фекальное озеро

    Стало известно об отношении европейских лидеров к переговорам по Украине

    ВСУ перебросили под Покровск элитный спецбатальон БПЛА

    Женщину впервые назначили капитаном атомного ледокола

    Конституционный суд отказался приравнивать сожительство к официальному браку

    На Украине решили «дерусифицировать» Успенский собор

    В российском городе остановку всмятку раздавило упавшим деревом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости