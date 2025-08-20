В российском городе остановку всмятку раздавило упавшим деревом

В Новосибирске тополем всмятку раздавило автобусную остановку

В Новосибирске на автобусную остановку с людьми рухнуло дерево. Конструкцию раздавило всмятку, передают «Вести».

Инцидент произошел утром в микрорайоне Затон. Павильон конечной автобусной остановки оказался смят старым тополем. В результате случившегося пострадали две пенсионерки. Одна из женщин получила перелом обеих ног и черепно-мозговую травму. Другой повредило голову.

В феврале в другом российском городе, Омске, крыша остановки придавила ждавшего транспорт мужчину. Пострадавшему зажало ноги, но он смог выбраться. Омичу удалось избежать серьезных травм. Остановка, однако была установлена всего двумя годами ранее. В Воронеже крышу остановочного павильона сорвало порывом ветра. Стоявшие под козырьком горожане смогли вовремя отбежать и не получили повреждений.