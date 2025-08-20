Новый разведывательно-огневой контур в зоне СВО оценили

«Ростех»: Танки — эффективный элемент нового разведывательно-огневого контура

Танки стали эффективным элементом нового разведывательно-огневого контура, используемого российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции (СВО). С такой оценкой в Telegram выступила госкорпорация «Ростех».

Компания прокомментировала видео Минобороны России, на котором танк Т-72Б3 при поддержке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поразил замаскированную позицию противника.

В госкорпорации заметили, что танки остаются универсальным огневым средством, решая задачи с открытых и закрытых позиций. В последнем случае при поддержке БПЛА, используемых для наведения, нередко бывает достаточно двух выстрелов для поражения цели.

«Фактически это новый эффективный разведывательно-огневой контур, занявший по дальности нишу между ПТРК и ствольной артиллерией», — уверены в «Ростехе».

Ранее ТАСС сообщил, что при освобождении одного из населенных пунктов в Донецкой Народной Республике российский танк произвел выстрел на расстояние 13,3 километра.