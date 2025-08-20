Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:20, 20 августа 2025Наука и техника

Новый разведывательно-огневой контур в зоне СВО оценили

«Ростех»: Танки — эффективный элемент нового разведывательно-огневого контура
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Танки стали эффективным элементом нового разведывательно-огневого контура, используемого российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции (СВО). С такой оценкой в Telegram выступила госкорпорация «Ростех».

Компания прокомментировала видео Минобороны России, на котором танк Т-72Б3 при поддержке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поразил замаскированную позицию противника.

В госкорпорации заметили, что танки остаются универсальным огневым средством, решая задачи с открытых и закрытых позиций. В последнем случае при поддержке БПЛА, используемых для наведения, нередко бывает достаточно двух выстрелов для поражения цели.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

«Фактически это новый эффективный разведывательно-огневой контур, занявший по дальности нишу между ПТРК и ствольной артиллерией», — уверены в «Ростехе».

Ранее ТАСС сообщил, что при освобождении одного из населенных пунктов в Донецкой Народной Республике российский танк произвел выстрел на расстояние 13,3 километра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма. Его уничтожение сняли на видео

    Российский суд оценит продавшего США секреты бывшего депутата Госдумы

    Россиянам назвали ключевые причины поломки кондиционера в иномарках

    Жук, Давид и Казак. Раскрыты подробности об украинской ДРГ, ликвидированной в Брянской области

    Спецпосланник Трампа объяснил длительность его встречи с Путиным

    В России выступили за завоз в страну мигрантов ради сохранения русской цивилизации

    Солнце выбросило один из крупнейших за последнее время протуберанцев

    В России допустили присоединение Одессы с одним условием

    Перевозчики пожаловались на коллапс на границе с Казахстаном

    Киркоров сделал заявление о концертной деятельности после травмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости