Опытный пилот потерпел крушение в море во время авиашоу и пропал без вести

DM: Легкомоторный самолет потерпел крушение на авиашоу в Африке

Не справившийся с управлением во время авиашоу в Африке 61-летний пилот пропал без вести. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

По данным источника, инцидент произошел 14 августа во время фестиваля, который был приурочен к Глобальному саммиту нового поколения профессионалов в области авиации 2025 года, в ЮАР. Опытный пилот авиакомпании South African Airlines Эндрю Блэквуд-Мюррей, управляющий легкомоторным самолетом ZS-AEC Extra 300, потерпел крушение в море.

На кадрах, снятых очевидцем с местного пляжа, борт набрал высоту, сделал вираж и нырнул в воду в нескольких метрах от берега. Отдыхающие немедленно оповестили о происшествии спасателей, группа специалистов выдвинулась к месту авиакатастрофы.

На данный момент части обломков воздушного судна вытащили из воды, однако капитан судна до сих пор не найден. Пляж Бэттери-Бич (Battery Beach) временно закрыли для посещения.

