Осужденный экс-замглавы Генштаба России дал показания по делу российского генерала

ТАСС: Экс-замглавы Генштаба РФ Шамарин дал показания по делу генерала Оглоблина

Бывший начальник Главного управления связи — замглавы Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Вадим Шамарин дал показания по делу бывшего руководителя управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого в получении взятки в размере 12 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

По их словам, Шамарин был допрошен в качестве свидетеля. Факт дачи показаний подтвердил его адвокат Владимир Шелупахин.

1 апреля Оглоблин признал вину. В 2022 году он уже был осужден за хищение 1,6 миллиарда рублей бюджетных средств, но в особом порядке — за то, что он дал показания на других коррупционеров, это сулило ему сравнительно небольшой срок.

В марте 2024 года реальный срок Оглоблина был заменен на исправительные работы благодаря показаниям по делу замглавы Генерального штаба ВС России Вадима Шамарина, которого обвиняют в получении 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» и главного бухгалтера фирмы.