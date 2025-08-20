Ozon стал задерживать доставку товаров из-за логистических трудностей

Shopper’s: Покупатели отказываются от заказов на Ozon на фоне проблем на складах

Из-за возникших у Ozon проблем с приемкой и размещением товаров на нескольких складах, покупатели, не дождавшись заказов в срок, начали массово отказываться от заказов, что ведет к убыткам поставщиков, поскольку возвраты приходится оплачивать самим продавцам. Об этом со ссылкой на основателя консалтинговой компании «Петренко & партнеры e-com» Сергея Петренко сообщает Shopper’s.

По его словам, задержки в приемке поставок на склады Ozon есть во многих регионах, а свободных слотов для отгрузки товаров практически нет, доступны только сентябрьские даты.

Отмечается, что первые данные о скопившихся у Ozon неразобранных коробках появились в Telegram-каналах в начале августа и касались склада в Шушарах (Санкт-Петербург), позднее появилась информация о проблемах в сортировочном центре в московском Строгино и ряде других.

«Две недели назад я столкнулся с простоем на складе «Пушкино-2» (Московская область), стоял в очереди четверо суток, чтобы разгрузить фуру. Были водители, которые ждали пять дней, — приводится в материале анонимный комментарий руководителя логистической компании.

Трудности с приемкой подтвердил изданию и представитель самого маркетплейса, указавший, что проблемы связаны с «нетипичной сезонной нагрузкой», а «ситуация постепенно стабилизируется» за счет вывода на объекты дополнительного персонала и перенаправления части заказов на другие склады.

В то же время специалисты говорят о более системных проблемах с логистикой. Как пишут журналисты со ссылкой на портал Marketplace_biz, они могут быть связаны и с нехваткой персонала на фоне того, что с 1 августа Ozon отказался от найма сотрудников для складов на аутсорсе и нанимает сотрудников с помощью собственной кадровой платформы Ozon job.

Как подчеркивает аналитик Data Insight Сергей Семко, речь в таких случаях может идти о «цепной реакции», при которой из-за нехватки персонала «склады начинают захлебываться от объемов», а «задержки в сборке заказов приводят к сбоям в доставке, отменам заказов и росту возвратов»

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что за последние два года продажи на маркетплейсах в России выросли втрое, а их оборот превысил 4,8 триллиона рублей.