Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:00, 20 августа 2025Экономика

Ozon стал задерживать доставку товаров из-за логистических трудностей

Shopper’s: Покупатели отказываются от заказов на Ozon на фоне проблем на складах
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Из-за возникших у Ozon проблем с приемкой и размещением товаров на нескольких складах, покупатели, не дождавшись заказов в срок, начали массово отказываться от заказов, что ведет к убыткам поставщиков, поскольку возвраты приходится оплачивать самим продавцам. Об этом со ссылкой на основателя консалтинговой компании «Петренко & партнеры e-com» Сергея Петренко сообщает Shopper’s.

По его словам, задержки в приемке поставок на склады Ozon есть во многих регионах, а свободных слотов для отгрузки товаров практически нет, доступны только сентябрьские даты.

Отмечается, что первые данные о скопившихся у Ozon неразобранных коробках появились в Telegram-каналах в начале августа и касались склада в Шушарах (Санкт-Петербург), позднее появилась информация о проблемах в сортировочном центре в московском Строгино и ряде других.

«Две недели назад я столкнулся с простоем на складе «Пушкино-2» (Московская область), стоял в очереди четверо суток, чтобы разгрузить фуру. Были водители, которые ждали пять дней, — приводится в материале анонимный комментарий руководителя логистической компании.

Материалы по теме:
Программисты массово отправляют детей учиться на плотников и электриков. Почему они уверены, что будущее за рабочими профессиями?
Программисты массово отправляют детей учиться на плотников и электриков.Почему они уверены, что будущее за рабочими профессиями?
28 июля 2025
Российские автозаводы массово стали меньше работать. Почему это происходит и при чем тут Китай?
Российские автозаводы массово стали меньше работать.Почему это происходит и при чем тут Китай?
2 августа 2025

Трудности с приемкой подтвердил изданию и представитель самого маркетплейса, указавший, что проблемы связаны с «нетипичной сезонной нагрузкой», а «ситуация постепенно стабилизируется» за счет вывода на объекты дополнительного персонала и перенаправления части заказов на другие склады.

В то же время специалисты говорят о более системных проблемах с логистикой. Как пишут журналисты со ссылкой на портал Marketplace_biz, они могут быть связаны и с нехваткой персонала на фоне того, что с 1 августа Ozon отказался от найма сотрудников для складов на аутсорсе и нанимает сотрудников с помощью собственной кадровой платформы Ozon job.

Как подчеркивает аналитик Data Insight Сергей Семко, речь в таких случаях может идти о «цепной реакции», при которой из-за нехватки персонала «склады начинают захлебываться от объемов», а «задержки в сборке заказов приводят к сбоям в доставке, отменам заказов и росту возвратов»

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что за последние два года продажи на маркетплейсах в России выросли втрое, а их оборот превысил 4,8 триллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взломавшие базу данных ВСУ российские хакеры раскрыли потери украинской армии

    Российские подростки разгромили бункер гражданской обороны

    Маск прокомментировал новость об изменении срока создания собственной партии

    Дачникам назвали способ борьбы с недобросовестными председателями СНТ

    Армия России заняла населенный пункт в Днепропетровской области

    Трамп придумал новый необычный способ борьбы с мигрантами из Мексики

    Мужчина решил стать маньяком из-за любви к Ганнибалу Лектеру и попался из-за пустых могил

    Сбежавшего от следователей бывшего вице-губернатора нашли в российском аэропорту

    Лукашенко призвал Иран отвечать на вызовы

    Российского бойца СВО в гробу доставили в родной город и не смогли захоронить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости