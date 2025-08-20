UnHerd: Саммит Путина и Трампа на Аляске стал политической победой России

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 15 августа на Аляске, стал доказательством того, что стратегия Запада по изоляции Москвы провалилась. Об этом в статье для британского издания UnHerd заявил обозреватель Томас Фази, который назвал прошедшую встречу политической победой России.

«Саммит [на Аляске] стал политической победой Москвы. Сам факт того, что Трамп принимал Путина, продемонстрировал провал стратегии Запада по изоляции России и подрыву ее экономики», — написал автор материала.

По словам Фази, Москва не только не пострадала из-за действий западных стран, но и стала сильнее. Он уточнил, что Россия углубила стратегические отношения с Китаем, расширила свое влияние среди стран Глобального Юга, а также справилась с санкциями. «Пожав Путину руку, Трамп признал, что Россия остается державой, с которой нужно считаться», — добавил он.

Ранее итальянское издание L`Antidiplomatico обвинило Европу в желании продолжить конфликт на Украине. В материале утверждается, что после переговоров на Аляске европейские лидеры начали вести себя «как настоящие воинствующие негодяи».