20:22, 20 августа 2025Экономика

Подмосковье накрыл холодный ливень

Синоптик Шувалов: Холодный ливень накрыл север Московской области
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Север Московской области накрыл холодный ливень. В ближайшие часты осадки из Подмосковья переместятся в саму столицу, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе c RT.

По данным синоптика, мощный дождь должен начаться в столице в промежутке с 18:00 до 21:00. Если говорить о его мощности — в среднем все дают 15 миллиметров осадков. Но в августовские и июльские ливни у нас местами выливалось по 50—70 миллиметров. Можно сравнить.

Шувалов отметил, что речь идет о 20 процентах месячной нормы осадков. Однако осадки не будут повсеместными и затронут лишь отдельные районы города.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус призвал москвичей тепло одеваться и носить с собой зонты в конце лета — оставшиеся дни августа будут холодными и дождливыми. Синоптик отметил, что на столицу надвигается холодный фронт — его влияние станет заметным уже вечером 20 августа.

