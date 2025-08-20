Забота о себе
15:26, 20 августа 2025

Поцелуи оказались вредны для здоровья

Стоматолог Ростовенко: При обмене слюной передаются вызывающие кариес бактерии
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alejandra Quiroz / Unsplash

Стоматолог-пародонтолог Инна Ростовенко предупредила, что поцелуи могут быть вредны для здоровья зубов. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Ростовенко подчеркнула, что опасны не сами поцелуи, а вызывающие кариес бактерии. Они находятся во рту и легко передаются при обмене слюной. «В норме эти бактерии содержатся в слюне каждого человека, но иммунитет подавляет их развитие», — уточнила врач.

Она также отметила, что главной причиной развития кариеса все же является плохая гигиена полости рта. Чтобы зубы оставались здоровыми, она рекомендовала дважды в год посещать стоматолога, уменьшить потребление высокоуглеводной пищи и очищать межзубные промежутки с помощью зубной нити и ирригатора.

Ранее стоматолог-гигиенист Инна Гришина назвала главных виновников потемнения зубов. По ее словам, такой побочный эффект возникает из-за злоупотребления чаем, кофе и красным вином.

