В Госдуме высказались о единых льготных проездных по всей России

Депутат Бессараб усомнилась в единых правилах льготного проезда для многодетных

Безусловно, хочется, чтобы в России были стандартизированы все предоставляемые льготы, однако многие из них зависят от платежеспособности региональных бюджетов, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Таким образом она высказалась в беседе с «Лентой.ру» о вероятности создания единых правил льготного проезда для многодетных родителей и их детей в России.

Если региональный бюджет наполнен, то такая льгота может быть предоставлена, указала депутат. Она уточнила, что, как правило, это бесплатный проезд общественным городским и пригородным железнодорожным транспортом.

«Такое соглашение с РЖД заключается соответствующим муниципалитетом или регионом, и осуществляется компенсация за количество проездов, но мы не можем обязать регионы предоставлять всем без исключения такие льготы. То есть все зависит от регионального бюджета. Как мы можем вмешиваться в региональные бюджеты? Это недопустимо», — поделилась Бессараб.

Парламентарий отметила, что еще больше стандартизировать региональные льготы сложно. Где-то субъекты предоставляют отопление бесплатно, где-то — водоснабжение. Кроме того, в южных регионах, как правило, предоставляются одни льготы, а в северных — совершенно другие.

От климатических условий зависит, от территориальных, от возможностей бюджета. Конечно, это большая зависимость, и ее нужно учитывать Светлана Бессараб депутат Госдумы

Ранее депутат Сергей Гаврилов заявил о необходимости ввести на федеральном уровне единые правила льготного проезда для многодетных родителей и школьников из многодетных семей. Он отметил, что сейчас вопрос транспортных льгот регулируется преимущественно субъектами Федерации, поэтому в одном регионе ребенок может пользоваться городским и пригородным транспортом без оплаты, а в другом — получать лишь частичную компенсацию стоимости проездного или вовсе не иметь такой возможности, пишет ТАСС.

