19:00, 20 августа 2025Спорт

Провалившая гендерный тест Хелиф бросила бокс

Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Хелиф ушла из спорта
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Провалившая гендерный тест на Олимпиаде в Париже алжирская боксерша Иман Хелиф ушла из спорта. О том, что спортсменка бросила бокс Le Parisien сообщил ее бывший менеджер Нассер Йесфах.

«Иман ушла из мира бокса, сейчас она все бросила. После того, что случилось на Олимпиаде, она даже не тренировалась и больше не боксирует», — заявил Йесфах.

При этом менеджер не исключил, что в будущем спортсменка попробует себя на профессиональном ринге. «В любом случае, ей придется пройти такое же испытание, если она станет профессионалом», — отметил он.

В феврале Хелиф решила судиться с Международной ассоциацией бокса (IBA). Спортсменку возмутило решение IBA подать жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) на допуск до Игр-2024 в Париже.

В 2023 году IBA отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за проваленного гендерного теста. При этом МОК допустил ее к женским соревнованиям на Олимпиаде-2024, в ходе которых представительница Алжира выиграла золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов. После этого Хелиф подверглась травле из-за истории с гендерным тестом.

