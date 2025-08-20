Раскрыта тактика лидеров ЕС на переговорах с Трампом и Зеленским

AFP: Лидерам стран ЕС на переговорах с Трампом отводились подготовленные роли

Лидеры стран Европейсокоого союза (ЕС) на переговорах в Белом доме с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским действовали по заранее расписанному сценарию, где каждому отводилась своя роль. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.

«У каждого была заранее подготовленная роль, чтобы избежать тупиков в переговорах. [Генеральный секретарь НАТО Марк] Рютте, у которого давно завязались отношения с Дональдом Трампом, был ответственен за начало обсуждений», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что каждый из приглашенных в Белый дом лидеров взял на себя отдельный аспект украинского конфликта. Например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вела разговор о бедственном положении украинских детей, используя эмоциональные аргументы.

При этом отмечается, что переговоры велись осторожно, так как представители ЕС в разговоре с Трампом старались не использовать термины вроде «прекращение огня» и смещали фокус обсуждений на гуманитарные аспекты и гарантии безопасности для Украины.

Ранее Трамп заявил, что инициировал подготовку к личной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского. По его словам, после очной встречи лидеров двух стран могут состояться и трехсторонние переговоры, в которых уже будет задействован сам Трамп.