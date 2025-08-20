Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:03, 20 августа 2025Силовые структуры

Раскрыто убежище сбежавшего из России бывшего вице-губернатора

Экс-замглавы Челябинской области Уфимцев жил на Кипре, в РФ он вернулся сдаться
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: страница «Полиция Челябинской области» во Вконтакте

Скрывавшийся от следствия семь лет бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев жил на Кипре. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-чиновника задержали полицейские в аэропорту Челябинска после прилета из турецкой Антальи. Видео с ним предоставили «Ленте.ру» в управлении МВД по Челябинской области.

На кадрах виден Уфимцев в зоне прилета, к нему подходят полицейские и уводят в служебный автозак.

Выбравшийся из убежища экс-чиновник вернулся в Россию, чтобы сдаться правоохранительным органам, пишет 74.ru.

В 2018 году после задержания соучастников Уфимцев улетел в Израиль на лечение, заявлял его адвокат.

Ранее СК сообщил, что бывший вице-губернатор помещен в изолятор временного содержания.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По данным следствия, с 2009-го по 2010 год Уфимцев с тремя соучастниками путем обмана безвозмездно получил право на лесной участок площадью пять гектаров в охранной зоне на озере Увильды. Вместо детского оздоровительного лагеря здесь построили коттеджный поселок, а затем продали.

По судебному решению земля была возвращена государству, а коттеджи снесены. За период девятилетней эксплуатации участка Главному управлению лесами Челябинской области причинен особо крупный ущерб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Вучич пообещал поддержать простой народ

    В российском регионе дети нашли на улице неизвестные таблетки и попали в больницу

    SHAMAN назвал свою главную задачу на «Интервидении»

    Лавров раскрыл предложение Путина по переговорам с Украиной

    Лавров предупредил об опасности ухудшения ситуации после трехсторонней встречи

    Российский футболист отметил 23-летие на миллионы рублей

    Врач раскрыл причину боли в мышцах после тренировок

    Россиянина дважды лишили водительских прав из-за живущего за сотни километров «двойника»

    Первый задержанный за мошенничество в MAX попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости