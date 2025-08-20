Раскрыто убежище сбежавшего из России бывшего вице-губернатора

Экс-замглавы Челябинской области Уфимцев жил на Кипре, в РФ он вернулся сдаться

Скрывавшийся от следствия семь лет бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев жил на Кипре. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-чиновника задержали полицейские в аэропорту Челябинска после прилета из турецкой Антальи. Видео с ним предоставили «Ленте.ру» в управлении МВД по Челябинской области.

На кадрах виден Уфимцев в зоне прилета, к нему подходят полицейские и уводят в служебный автозак.

Выбравшийся из убежища экс-чиновник вернулся в Россию, чтобы сдаться правоохранительным органам, пишет 74.ru.

В 2018 году после задержания соучастников Уфимцев улетел в Израиль на лечение, заявлял его адвокат.

Ранее СК сообщил, что бывший вице-губернатор помещен в изолятор временного содержания.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По данным следствия, с 2009-го по 2010 год Уфимцев с тремя соучастниками путем обмана безвозмездно получил право на лесной участок площадью пять гектаров в охранной зоне на озере Увильды. Вместо детского оздоровительного лагеря здесь построили коттеджный поселок, а затем продали.

По судебному решению земля была возвращена государству, а коттеджи снесены. За период девятилетней эксплуатации участка Главному управлению лесами Челябинской области причинен особо крупный ущерб.