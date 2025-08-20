Экономика
10:37, 20 августа 2025

На детских площадках в Новой Москве заметили крыс

Жители дома в НАО Москвы пожаловались на крыс на детских площадках
В Новомосковском административном округе Москвы жители дома 10 по улице Малое Понизовье заявили о крысах, которые разгуливают на детских площадках. О ситуации корреспонденту «Ленты.ру» рассказали жильцы дома, предоставив видеозаписи с грызунами.

На кадрах видно, как крысы свободно перемещаются по двору, бегая в том числе на детских площадок. По словам жильцов, многочисленные обращения в управу района Коммунарка не помогают.

«Суперские детские площадки на Малом Понизовье любят не только дети, но и крысы. Власти теперь будут ждать, пока детей покусают?» — пишет в домовом чате Анна. «Их там целая армия уже», — ужасается Юлия. «Скучаю по временам, когда главной проблемой был вытоптанный газон», — пишет Диана.

Ранее жители района Отрадное на северо-востоке Москвы пожаловались, что их дом атаковали полчища крыс. По их словам, вылавливать крыс они начали больше года назад, однако в 2025 году их стало немерено.

