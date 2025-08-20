Силовые структуры
13:50, 20 августа 2025

Росгвардеец с коллегами избил мужчину с голым торсом и попал на видео

В Ростове-на-Дону росгвардеец избил мужчину у караоке-клуба
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Ростове-на-Дону росгвардеец с коллегами избил мужчину с голым торсом у караоке-клуба «Б29» и попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Baza.

Камера видеонаблюдения сняла, как мужчина без футболки пытался что-то объяснить правоохранителям и активно жестикулировал. В какой-то момент он близко подошел к одному из них и получил заряд слезоточивого газа в лицо от росгвардейца. Последний начал избивать потерпевшего ногами и руками, а потом к нему подключились коллеги. Они надели на мужчину наручники, через некоторое время его стали бить дубинкой.

По данным источника, инцидент произошел 17 августа. Из-за массовой драки у караоке-клуба «Б29» на Береговой улице туда вызывали сотрудников Росгвардии. Среди участников конфликта был мужчина без футболки.

По факту произошедшего управление Следственного комитета России по Ростовской области организовало доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил к полутора годам колонии общего режима бывшего сотрудника Росгвардии, который вымогал у мигранта десять тысяч рублей.

