Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:46, 20 августа 2025Мир

Россия ответила на санкции Великобритании

МИД: Россия расширила стоп-лист для въезда в ответ на санкции Великобритании
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В ответ на новые санкции со стороны Великобритании Россия расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

«В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона (...) принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании», — утверждается в публикации.

В рамках ответа на британские санкции въезд в Россию был ограничен 21 человеку. В МИД заверили, что работа над расширением российского стоп-листа будет продолжена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России заявили о попытке диверсии ВСУ в Черном море

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    Двое россиян не выжили во время восхождения в Приэльбрусье

    Участники избиения полуголого мужчины росгвардейцем доставлены на допрос

    Собака защитила семью от разъяренного быка и лишилась зуба

    Россия ответила на санкции Великобритании

    Швеция захотела участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины

    В Крыму спрогнозировали снижение урожая винограда

    Улов лососевых в ключевом регионе России оказался ниже прогноза

    У Киева забрали восемь миллиардов гривен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости