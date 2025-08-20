Россия ответила на санкции Великобритании

МИД: Россия расширила стоп-лист для въезда в ответ на санкции Великобритании

В ответ на новые санкции со стороны Великобритании Россия расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

«В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона (...) принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании», — утверждается в публикации.

В рамках ответа на британские санкции въезд в Россию был ограничен 21 человеку. В МИД заверили, что работа над расширением российского стоп-листа будет продолжена.