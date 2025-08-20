Россиянам рассказали о новой уловке мошенников

РИА Новости: Мошенники просят детей показать экран телефона, обещая бонус в игре

Мошенники начали просить детей показать экран мобильного телефона, предлагая им бонус в онлайн-играх. О новой уловке злоумышленников россиянам рассказало РИА Новости.

Сообщается, что аферист звонит ребенку по видеосвязи и просит его включить демонстрацию экрана телефона. За это злоумышленник обещает жертве бонус в игре.

После этого ребенку приходит код, дающий злоумышленникам доступ к аккаунтам в мессенджерах и всем контактам жертвы.

Ранее МВД предупредило, что мошенники заставляют жертв звонить первыми. Уточнялось, что злоумышленники пишут по электронной почте и сообщают, что аккаунт пользователя на портале «Госуслуги» взломан, или предлагают переоформить карту или банковские документы.

До этого стало известно, что аферисты начали отправлять россиянам поддельные скриншоты из приложений банка. Они просят сделать срочный перевод, чтобы якобы вывести крупную сумму.