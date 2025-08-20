Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:51, 20 августа 2025Интернет и СМИ

Россиянам рассказали о новой уловке мошенников

РИА Новости: Мошенники просят детей показать экран телефона, обещая бонус в игре
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: pvproductions / Freepik

Мошенники начали просить детей показать экран мобильного телефона, предлагая им бонус в онлайн-играх. О новой уловке злоумышленников россиянам рассказало РИА Новости.

Сообщается, что аферист звонит ребенку по видеосвязи и просит его включить демонстрацию экрана телефона. За это злоумышленник обещает жертве бонус в игре.

После этого ребенку приходит код, дающий злоумышленникам доступ к аккаунтам в мессенджерах и всем контактам жертвы.

Ранее МВД предупредило, что мошенники заставляют жертв звонить первыми. Уточнялось, что злоумышленники пишут по электронной почте и сообщают, что аккаунт пользователя на портале «Госуслуги» взломан, или предлагают переоформить карту или банковские документы.

До этого стало известно, что аферисты начали отправлять россиянам поддельные скриншоты из приложений банка. Они просят сделать срочный перевод, чтобы якобы вывести крупную сумму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший депутат Госдумы продал западным спецслужбам секретные сведения. От США он получил более 3,5 миллиарда рублей

    Дисквалифицированная за допинг украинская легкоатлетка анонсировала откровенное интервью

    Рыболовы поймали гигантского сома длиной больше человеческого роста

    Раскрыты перспективы бывшего замминистра обороны России

    Канадские военные зиганули и поплатились

    Попавшего в госпиталь российского бойца СВО объявили беглецом

    Уехавшая в США певица тайно получила гражданство России

    Названо условие возвращения 56-летнего Роя Джонса в бокс

    Россиянки оценили шансы найти достойного мужчину после 35 лет

    Раскрыта причина радиационной угрозы в Полтавской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости