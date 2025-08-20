Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:38, 20 августа 2025Путешествия

Россиянин побывал в Африке и описал местных фразой «может отобрать телефон и разбить»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @anton.travelmaker

Российский тревел-блогер побывал в Африке и описал местных жителей фразой «может отобрать телефон и разбить». Об этом он рассказал в видео на странице @anton.travelmaker в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, он хотел бы снимать больше контента из путешествия, однако в Африке это непросто. Если местные жители заметят, что попали в кадр, они подойдут и разобьют смартфон. Россиянин заметил, что туристы считают Индию самым непростым направлением для поездок, но настоящая «жесть» в африканских странах.

Ранее в России захотели упростить визовый режим с четырьмя африканскими странами: Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Соответствующие проекты документов переданы иностранным партнерам и находятся на их рассмотрении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Московские врачи спасли тяжелобольного отца Сырского. Его лечение в России оплатил сам главком ВСУ

    Врач призвала не игнорировать белый налет на пятках ради сохранения здоровья стоп

    Музей «Куликово поле» призвали спасти от свиноферм

    Россиянин побывал в Африке и описал местных фразой «может отобрать телефон и разбить»

    Россиянина без штанов и с признаками анорексии нашли на трассе

    Жену оставшегося без ног бойца СВО довели до слез в российской больнице

    В список для чтения в школах России вошли книги об СВО

    Ликвидированные в Брянской области диверсанты попали на видео

    Раскрыто истинное отношение Европы к переговорам по Украине

    Игорь Николаев отсудил у россиянки деньги за шоколадку с усатым котом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости