Россиянка помыла окна на 27-м этаже без страховки и попала на видео

Жительница Москвы, стоя на карнизе, помыла окна на 27-этаже без страховки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Жительница Москвы, стоя на карнизе, помыла окна на 27-этаже без страховки в ЖК Sky Sputnik в Строгино. Действия россиянки попали на видео, его опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как горожанка моет стекла на большой высоте. Соседи, наблюдающие за происходящим, назвали поступок женщины небезопасным.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге пятилетний ребенок упал с восьмого этажа в районе Сортировка и выжил.

Еще раньше в Москве восьмилетняя девочка спаслась после падения с восьмого этажа. Врачи диагностировали у школьницы многочисленные переломы.

