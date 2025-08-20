Россиянка помыла окна на 27-м этаже без страховки и попала на видео

Жительница Москвы, стоя на карнизе, помыла окна на 27-этаже без страховки

Жительница Москвы, стоя на карнизе, помыла окна на 27-этаже без страховки в ЖК Sky Sputnik в Строгино. Действия россиянки попали на видео, его опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как горожанка моет стекла на большой высоте. Соседи, наблюдающие за происходящим, назвали поступок женщины небезопасным.

