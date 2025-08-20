Экономика
14:53, 20 августа 2025Экономика

Россиянка пожаловалась на кладбище под забором

Жительница Томской области пожаловалась на кладбище под своим забором
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Жительница деревни Плотниково в Томской области пожаловалась на кладбище под забором ее участка. Об этом пишет издание «Подъем».

По словам россиянки, кладбище располагается вплотную к жилым домам без соблюдения санитарной зоны. Собственница обратилась в суд. В рамках дела была назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, однако истица опасается, что результаты проверки окажутся ложными, так как экспертизу проводят у могилы, которой 50 лет, а не у недавних захоронений.

В администрации Томского района заявили, что проект санитарной зоны перед кладбищем находится в разработке. Власти отметили, что кладбище, о котором идет речь, находилось на своем месте задолго до того, как рядом с ним начали строить жилые дома.

В региональном управлении Роспотребнадзора подтвердили отсутствие санитарно-защитной зоны кладбища. Ведомство обратилось в суд, который обязал администрацию исправить ситуацию до 1 сентября 2025 года.

Ранее в селе Смоленка Забайкальского края установили жуткую скульптуру, напугавшую местных жителей. Арт-объект, представляющий собой девушку на качелях с длинными волосами, прикрывающими лицо, появился на территории частной психиатрической клиники.

