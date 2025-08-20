Россиянка швырнула об асфальт двухлетнюю дочь на глазах у полицейского

Жительница Иванова швырнула об асфальт двухлетнюю дочь. Ребенка госпитализировали, сообщили в УМВД по российскому региону.

По данным ведомства, инцидент произошел на глазах у сотрудника патрульно-постовой службы, у которого был выходной день. Полицейский увидел жестокое обращение с ребенком, когда выходил из автобуса в районе площади Революции.

26-летнюю мать девочки задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Проводится проверка. Полицейские выясняют причины произошедшего.

Ранее в Белгородской области 36-летний мужчина швырнул новорожденного на пол после ссоры с его 22-летней матерью. Месячного ребенка поместили в реанимацию.