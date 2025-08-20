Российские подростки разгромили бункер гражданской обороны

В Кургане подростки разгромили бункер гражданской обороны и украли противогазы

В Кургане подростки разгромили бункер гражданской обороны и украли противогазы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве пояснили, что трое несовершеннолетних решили исследовать заброшенные постройки. В июне они забрались в бункер гражданской обороны, предназначенный для работников станции Курган.

Хулиганы перерезали решетку и выкрали респиратор, аптечку, налобный фонарь, противоожоговый набор, а также четыре лицевые маски для противогаза и комплект индивидуальной гражданской защиты.

Школьников быстро вычислили и задержали после того, как они опубликовали снимки в противогазах в соцсетях.

Двое не достигли возраста уголовной ответственности, их поставили на учет в органах ПДН, а в отношении их родителей составили административные протоколы. Третий участник группы, 16-летний подросток, предстанет перед судом по статье о краже.

