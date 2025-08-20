Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:30, 20 августа 2025Мир

Российские военные зашли в Соболевку в Харьковской области

Марочко: Российская армия зашла в Соболевку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы, обойдя укрепрайон ВСУ, зашли в населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что часть подразделений противника пыталась сбежать, но были остановлена заградотрядами, пишет ТАСС.

«Часть украинских боевиков попыталась самовольно покинуть позиции, однако была остановлена так называемым заградотрядом и возвращена на южные окраины населенного пункта», — уточнил он.

Марочко также отметил, что характер действий противника говорит о том, что в ближайшее время ВСУ в данном районе будут контратаковать и задействуют для этого дополнительные силы и средства, чтобы вернуть ранее утраченные рубежи.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что украинская сторона планирует провокацию, связанную с обстрелом мирных жителей, в Краматорске Донецкой народной республики.

Накануне также стало известно, что российские войска уничтожили 53-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины в Серебрянском лесу в Луганской народной республике

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Около десяти стран готовы отправить войска на Украину. Что входит в план европейских государств?

    Бывший глава Курской области заключил сделку со следствием

    Приложения Windows начали обновлять принудительно

    Девушка одной неуместной фразой о сексе настроила против себя всю семью

    Российские военные зашли в Соболевку в Харьковской области

    Опытный путешественник назвал способы избежать лишних трат в поездках за границу

    Значение разговора Путина и Трампа во время встречи с Зеленским объяснили

    Стало известно об активизации ВСУ в Черном море

    Кнайсль назвала встречу с Зеленским и лидерами ЕС победой Трампа

    СК расследует гибель российской актрисы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости