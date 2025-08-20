Российским водителям раскрыли признаки опасных шин

Автогонщик Атоев: Неровный рисунок и резкий запах указывают на опасность шин

Неровный рисунок, резкий запах резины и неправильная глубина протектора могут указывать на некачественные шины. Признаки опасных покрышек раскрыл российским водителям один из ведущих участников программы развития российского автоспорта SMP Racing автогонщик Владимир Атоев, пишет RT.

Первый признак необходимости замены шин — глубина протектора, отметил эксперт. «При значении менее 1,6 миллиметра для легковых автомобилей сцепление с дорогой резко падает», — пояснил Атоев. Этот параметр можно проверить при помощи глубиномера или встроенных индикаторов.

Другие признаки некачественных автомобильных шин — неровный рисунок, резкий запах резины, разная жесткость, трещины, расслоение протектора, а также вздутия и пузыри на боковинах. Для бывших в употреблении шин опасным считается возраст более шести лет, а также следы некачественного ремонта.

«Эксплуатация изношенных, бракованных или некачественно восстановленных шин увеличивает тормозной путь, снижает управляемость и повышает риск аварии. Для б/у изделий регулярный контроль состояния и своевременная замена особенно критичны для безопасности», — заключил Атоев.

Ранее россиян предупредили о частых проблемах китайских авто. Среди них — проблемы с мотором и лакокрасочным покрытием.