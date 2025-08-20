Российский комбинированный фургон для доставки питания военным запатентовали

ТАСС: В РФ запатентован комбинированный фургон для доставки питания военным

Российский комбинированный фургон для доставки питания военнослужащим запатентовали. Об этом со ссылкой на документы Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Хрулева сообщает ТАСС.

Предлагаемый разработчиками фургон сбрасывается с парашюта непосредственно в зону боевых действий. Машина получила герметичный бронированный корпус, защищающий водителя-механика и продовольствие от стрелкового оружия.

Также академия запатентовала фургон-амфибию на воздушной подушке для передвижения в условиях бездорожья.

В июне газета «Известия» сообщила, что подполковник запаса Владимир Горбашов запатентовал технологию «Дронобой», позволяющую уничтожать беспилотные летательные аппараты противника.

В мае агентство рассказало, что конструкторское бюро 3303 создало систему дистанционного управления стрелковым оружием, которая повышает безопасность стрелка.